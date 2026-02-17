Снежная масса рухнула на коляску с ребенком в Самаре

Маленький ребенок пострадал в Самаре после схода снега с козырька балкона на коляску, сообщает пресс-служба Госжилинспекции области.

Инцидент произошел на улице Урицкого в Железнодорожном районе. Снег сошел с козырька одного из балконов многоквартирного дома. В этот момент рядом находилась женщина с детской коляской.

Снежная масса обрушилась прямо на ребенка, который был в коляске. В результате малыш 2025 года рождения пострадал. Он поучил ушибы. К счастью, серьезных повреждений нет.

Ребенка отправили для осмотра в ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье девушка пострадала в результате падения на нее с крыши глыбы льда. Расследуется уголовное дело.

