Снесло волной: туристка из России утонула в Таиланде, где бушуют наводнения

SHOT: россиянка пошла на пляж и утонула в Таиланде во время шторма

В Таиланде, несмотря на бушующие наводнения, российская туристка решила посидеть на камнях, которые расположены на пляже. Оттуда девушку смыло сильнейшей волной, сообщает SHOT .

Трагедия произошла на острове Самуи. Погибшая россиянка — 24-летняя Камилла Б. Она отдыхала в Таиланде вместе со своим молодым человеком. Сейчас он и очевидцы инцидента дают показания в полиции.

В Таиланде бушуют сильнейшие наводнения. В море объявлен шторм, на пляже разместили красные флаги. По предварительной версии, девушка не обратила на это внимание и пошла на камни. Оттуда ее смыло огромной волной и унесло в море. Россиянка утонула.

Сильные наводнения фиксируются в провинции Паттани, которая расположена возле туристических мест. Особо тяжелая обстановка сложилась в городе Хатъяй на юге страны. Жителей Пхукета также призвали готовиться к экстренной ситуации.

Ранее 40 российских туристов чуть не вынесло в открытый океан у берегов Таиланда. В их лодке закончилось топливо, они дрейфовали, пока рядом плавали акулы.