Вокруг акулы: 40 туристов из РФ дрейфовали на лодке без бензина около Таиланда

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Mash: 40 туристов из РФ чуть не попали в открытый океан у берегов Таиланда

40 российских туристов чуть не вынесло в открытый океан у берегов Таиланда. В лодке закончилось топливо, транспондер перестал работать, в результате путешественников искали 3 часа, сообщает Mash .

Инцидент произошел, когда россияне поехали на экскурсию около островов Симилан, которые находятся в Андаманском море. Билеты приобрели у туроператора.

У лодки закончилось топливо. Экипаж катера подал сигнал бедствия и попросил спасти всех. Однако туристов смогли найти только через 3 часа.

Пока корабль дрейфовал, его несло в сторону акватории Индонезии. Был высокий риск попасть в Индийский океан. Вокруг катера даже плавали серые и белые акулы.

Ранее сообщалось, что мужчина два месяца дрейфовал с двумя трупами на катамаране на Дальнем Востоке. Лодку заметили рыбаки в Охотском море.