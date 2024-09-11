Смирнов: управляемую авиабомбу ВСУ сбили в курском приграничье
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В приграничном районе Курской области в среду утром удалось ликвидировать выпущенную украинской стороной управляемую авиабомбу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что бомба была сбита российскими средствами противовоздушной обороны, и поблагодарил бойцов ВС РФ за работу.
Утром в Курской области действовало оповещение о ракетной опасности.
Ранее российские экипажи вертолетов Ка-52М ликвидировали бронетехнику ВСУ в курском приграничье.