Смирнов: управляемую авиабомбу ВСУ сбили в курском приграничье

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В приграничном районе Курской области в среду утром удалось ликвидировать выпущенную украинской стороной управляемую авиабомбу, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что бомба была сбита российскими средствами противовоздушной обороны, и поблагодарил бойцов ВС РФ за работу.

Утром в Курской области действовало оповещение о ракетной опасности.

Ранее российские экипажи вертолетов Ка-52М ликвидировали бронетехнику ВСУ в курском приграничье.