Экипажи Ка-52М уничтожили ликвидировали бронетехнику ВСУ в Курской области

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Экипажи вертолетов Ка-52М уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ в Telegram-канале .

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в публикации

Ранее Вооруженные силы Украины в течение суток пытались атаковать сразу три населенных пункта в Курской области, но российские военные сумели отразить удар противника по направлению к Боркам, Краснооктябрьскому и Кремяному.