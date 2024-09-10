ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать Борки, Краснооктябрьское и Кремяное
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Вооруженные силы Украины в течение суток пытались атаковать сразу три населенных пункта в Курской области, но российские военные сумели отразить удар противника по направлению к Боркам, Краснооктябрьскому и Кремяному, сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Север» совместно с армейской авиацией и огнем артиллерии отразили атаку киевского режима в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. ВС РФ продолжают защищать Курскую область и не допускают прорыва ВСУ вглубь региона.
За сутки на Курском направлении киевский режим потерял ранеными и ликвидированными около 40 бойцов. Четверо военнослужащих сдались в плен.
Из техники у ВСУ больше нет танка, двух боевых бронированных машин и автомобиля.