сегодня в 17:44

Группировка войск «Север» пресекла атаку ВСУ сразу на три населенных пункта

Вооруженные силы Украины в течение суток пытались атаковать сразу три населенных пункта в Курской области, но российские военные сумели отразить удар противника по направлению к Боркам, Краснооктябрьскому и Кремяному, сообщает Минобороны России .

Подразделения группировки войск «Север» совместно с армейской авиацией и огнем артиллерии отразили атаку киевского режима в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. ВС РФ продолжают защищать Курскую область и не допускают прорыва ВСУ вглубь региона.

За сутки на Курском направлении киевский режим потерял ранеными и ликвидированными около 40 бойцов. Четверо военнослужащих сдались в плен.

Из техники у ВСУ больше нет танка, двух боевых бронированных машин и автомобиля.