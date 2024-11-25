сегодня в 18:19

Смирнов: еще одну ракету ВСУ уничтожили в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали украинскую ракету в небе Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

В 15:28 в Курской области объявляли ракетную опасность. Тогда уничтожили четыре украинские авиабомбы.

Ракетную опасность в Курской области отменили только в 16:34. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников российской границы.

Ранее ракеты ATACMS ВСУ атаковали АЭС в Курчатове Курской области.