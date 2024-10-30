Смертельное ДТП: два человека погибли на трассе в Кузбассе

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На трассе под Кемерово легковой автомобиль врезался в грузовик

На трассе в Кемеровском муниципальном округе легковой автомобиль врезался в грузовик, сообщает «Сiбдепо» .

Авария случилось по дороге в Андреевку. Мужчина оказался зажат в автомобиле.

По словам официального представителя Кузбасского центра медицины катастроф Антона Дужика, погибли мужчина 45 лет и женщина 44 лет — они получили не совместимые с жизнью травмы.

Фотографии происшествия появились в соцсетях.

Ранее на проспекте Генерала Дорохова в Москве столкнулись семь автомобилей, ситуация произошла недалеко от МЦД Матвеевская на западе столицы. В ДТП попали грузовик, кроссоверы и бетономешалка.