Смертельное ДТП: два человека погибли на трассе в Кузбассе
На трассе под Кемерово легковой автомобиль врезался в грузовик
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На трассе в Кемеровском муниципальном округе легковой автомобиль врезался в грузовик, сообщает «Сiбдепо».
Авария случилось по дороге в Андреевку. Мужчина оказался зажат в автомобиле.
По словам официального представителя Кузбасского центра медицины катастроф Антона Дужика, погибли мужчина 45 лет и женщина 44 лет — они получили не совместимые с жизнью травмы.
Фотографии происшествия появились в соцсетях.
Ранее на проспекте Генерала Дорохова в Москве столкнулись семь автомобилей, ситуация произошла недалеко от МЦД Матвеевская на западе столицы. В ДТП попали грузовик, кроссоверы и бетономешалка.