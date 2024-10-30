сегодня в 09:31

Массовое ДТП с бетономешалкой произошло на западе столицы

Семь автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве, ДТП произошло недалеко от станции МЦД Матвеевская, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео, снятом из проезжающих машин, показано, что все авто, попавшие в аварию, стоят на правой полосе дороги. В ДТП попали бетономешалка, грузовик и кроссоверы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затора в районе массового ДТП на проспекте нет.

Ранее несколько авто столкнулись на Лужнецком метромосту в столице. Информации о пострадавших нет.