Смертельная рыбалка: женщина утонула из-за перевернувшейся лодки в Коломне
Фото - © скриншот
У устья реки Северки в Коломне мужчина и женщина упали в ледяную воду во время рыбалки, женщина утонула, сообщает «112».
Рыбаки упали из перевернувшейся лодки. Мужчину смогли спасти очевидцы, а женщина ушла на дно.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, у него переохлаждение.
По данному факту начата проверка.
Ранее двое мальчиков 10 и 12 лет провалились под лед на реке Иня в Новосибирске. Одного из них затянуло течением, он погиб. Второго спасли очевидцы.
