Смертельная рыбалка: женщина утонула из-за перевернувшейся лодки в Коломне

сегодня в 14:40

Женщина утонула на рыбалке в Коломне из-за перевернувшейся лодки

У устья реки Северки в Коломне мужчина и женщина упали в ледяную воду во время рыбалки, женщина утонула, сообщает «112» .

Рыбаки упали из перевернувшейся лодки. Мужчину смогли спасти очевидцы, а женщина ушла на дно.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, у него переохлаждение.

По данному факту начата проверка.

Ранее двое мальчиков 10 и 12 лет провалились под лед на реке Иня в Новосибирске. Одного из них затянуло течением, он погиб. Второго спасли очевидцы.

