Двое детей провалились под лед в Новосибирске. Один погиб

Ребенок погиб, провалившись под лед на реке в Новосибирске

Двое мальчиков 10 и 12 лет провалились под лед на реке Иня в Новосибирске. Одного из них затянуло течением, он погиб. Второго спасли очевидцы, сообщает «112» .

Крики тонущих детей услышали проезжающие мимо очевидцы. Они кинули им трос и, рискуя собственными жизнями, вплотную подошли к опасному месту, чтобы попытаться вытащить пострадавших на берег.

12-летнего мальчика удалось спасти. Ребенок крепко ухватился за веревку, его дотянули до надежного места.

К несчастью, его 10-летнего друга затянуло под лед. Водолазы обнаружили его тело на следующий день. Оно было на глубине 2,2 м, в 30 м от берега.

Ранее 61-летний морж спас мужчину, провалившегося под лед в Новосибирске. Он нырнул в полынью и начал выталкивать пострадавшего из воды.

