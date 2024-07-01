Смерч в Дзержинске повалил поклонный крест

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В городе Дзержинск Нижегородской области вечером 30 июня прошел смерч. Из-за разгула стихии оказался повален поклонный крест на обочине дороги, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на публикации очевидцев в социальных сетях.

По словам местных жителей, перед смерчем небо резко потемнело, после чего образовалась песчаная воронка. Вскоре смерч пронесся по району Автозаводского шоссе, вызывая разрушения.

В эпицентре стихии оказался поклонный крест, который не выдержал сильного ветра и рухнул. В результате происшествия никто не пострадал.

Тем временем Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы о грядущих «египетских ночах» и аномально жаркой погоде.