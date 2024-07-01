Москвичей предупредили о «египетских ночах» и аномальной жаре

Научный руководитель Гидерометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье всю наступившую рабочую неделю ожидается рекордно высокая температура воздуха. В столице столбики термометров могут подняться до 34 градусов тепла, в области — до 36, сообщает 360.ru .

«В спальных районах Москвы, начиная с сегодняшней ночи, прогнозируется +20…+21, а в центре до +23…+25 градусов. Это безо всяких метафор египетские ночи», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, причина аномальной жары — в расположенном над столицей гребне высокого давления. При этом он находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра.

Таким образом, в атмосфере происходит нисходящее движение, оно мешает образованию облаков. Солнечные лучи не отражаются и не поглощаются облаками, а доходят до земной поверхности.

Эксперт отметил, что к выходным дням в столице циркуляция сменит курс, и воздушная масса двинется с запада на восток. Однако серьезного похолодания ждать не стоит: температура все еще будет держаться выше нормы, но уже на 1-2 градуса.