Сложилась как карточный домик: многоэтажка в Бейруте рухнула после удара — видео
Фото - © Михаил Алаеддин/РИА Новости
В результате удара ЦАХАЛ в центре ливанского Бейрута рухнул жилой многоэтажный дом, сообщает «Раптли. Первое Российское Видеоагентство».
В Бейруте из-за ЧП есть погибшие.
На видео из города, показано, что дом как будто сложился на месте после взрыва, соседние здания не завалил. В небо сразу поднялся густой черный дым.
Ранее израильские ВВС атаковали центр Бейрута. Удар пришелся по жилому дому.
Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов. Конфликт распространился на весь Ближний Восток.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.