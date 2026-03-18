Сложилась как карточный домик: многоэтажка в Бейруте рухнула после удара — видео

В Бейруте из-за ЧП есть погибшие.

На видео из города, показано, что дом как будто сложился на месте после взрыва, соседние здания не завалил. В небо сразу поднялся густой черный дым.

Ранее израильские ВВС атаковали центр Бейрута. Удар пришелся по жилому дому.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов. Конфликт распространился на весь Ближний Восток.

