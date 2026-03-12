Израиль ударил по жилому дому в центре Бейрута

Здание расположено в Районе Башура, недалеко от дворца правительства Ливана. До удара по дому ЦАХАЛ запустила ракеты с беспилотника, а уже затем атаковала авиация.

В результате удара дом был почти полностью разрушен. В Сети появились кадры с места происшествия.

На фото и видео запечатлены клубы черного дыма, которые тянутся над поврежденным объектом. Звучат сирены. Судя по кадрам, рядом со зданием в момент удара находились местные жители.

Ранее Израиль ударил по пляжу в Бейруте. Погибли не менее семи человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.