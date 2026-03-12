Израиль ударил по жилому дому в центре Бейрута
Фото - © Пресс-секретариат Армии обороны Израиля
Израильские ВВС атаковали центр Бейрута, столицы Ливана. Удар пришелся по жилому дому, сообщает РИА Новости.
Здание расположено в Районе Башура, недалеко от дворца правительства Ливана. До удара по дому ЦАХАЛ запустила ракеты с беспилотника, а уже затем атаковала авиация.
В результате удара дом был почти полностью разрушен. В Сети появились кадры с места происшествия.
На фото и видео запечатлены клубы черного дыма, которые тянутся над поврежденным объектом. Звучат сирены. Судя по кадрам, рядом со зданием в момент удара находились местные жители.
Ранее Израиль ударил по пляжу в Бейруте. Погибли не менее семи человек.
