Сломанный грузовик заблокировал съезд на ТТК в Москве

сегодня в 14:13

Движение по Варшавскому шоссе в центр Москвы затруднено из-за сломанного авто

Неисправный большегруз встал на съезде с улицы Большая Тульская на Третье транспортное кольцо (ТТК) в Москве. Данные о пострадавших уточняются, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

На место происшествия уже прибыли московские оперативные службы. Специалисты заняты выяснением всех деталей и обстоятельств случившегося.

В результате ЧП затруднено движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы. Автомобилистам советуют проявлять внимательность и следовать по объездным.

Между тем в Сети появилось видео, как утверждается, с майором полиции, устроившим массовую аварию в подмосковном Видном.