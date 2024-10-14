«От майора пахло спиртным»: видео с полицейским, устроившим крупное ДТП в Видном

В Сети появилось видео последствий ДТП, снятое в подмосковном Видном. Как утверждается, на кадрах изображен майор полиции, который устроил массовую аварию, сообщает Telegram-канал Baza .

Свидетели происшествия заявили, что офицер ездил по встречной полосе на большой скорости, из-за чего спровоцировал столкновение с другими участниками движения. По данным издания, в момент ДТП в автомобиле сотрудника полиции также находились ребенок и девушка.

«Другие участники аварии уверяют, что от майора пахло спиртным», — добавляет издание.

Информации о пострадавших в статье не приводится. Прочие детали и обстоятельства аварии устанавливаются.