«От майора пахло спиртным»: видео с полицейским, устроившим крупное ДТП в Видном
Очевидцы: в Видном майор полиции устроил ДТП с тремя машинами
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В Сети появилось видео последствий ДТП, снятое в подмосковном Видном. Как утверждается, на кадрах изображен майор полиции, который устроил массовую аварию, сообщает Telegram-канал Baza.
Свидетели происшествия заявили, что офицер ездил по встречной полосе на большой скорости, из-за чего спровоцировал столкновение с другими участниками движения. По данным издания, в момент ДТП в автомобиле сотрудника полиции также находились ребенок и девушка.
«Другие участники аварии уверяют, что от майора пахло спиртным», — добавляет издание.
Информации о пострадавших в статье не приводится. Прочие детали и обстоятельства аварии устанавливаются.