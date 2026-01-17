Слитки золота и сбережения похитили у столичной пенсионерки

76-летняя московская пенсионерка ответила на звонок с незнакомого номера в одном из мессенджеров и попалась на уловки мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Незнакомец во время звонка представился сотрудником финансовой организации. Он предупредил пожилую горожанку, что аферисты завладели ее электронной подписью, поэтому нужно оказать содействие силовикам в поимке злоумышленника. Поверив сказанному, пенсионерка начала выполнять «задания», полагая, что принимает участие в операции по задержанию преступников.

Москвичка сняла деньги, приобрела по указанию злоумышленников два слитка золота весом по 100 граммов каждый, один их них передала курьеру, который назвал кодовое слово, а второй положила в указанный постомат. Оставшиеся деньги она перевела несколькими платежами на разные счета.

Через несколько дней пенсионерка рассказала об участии в «операции» родственникам и соседям, тогда ей объяснили, что это был обман мошенников. Ущерб составил более 2,9 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.