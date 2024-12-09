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Следующий из Таиланда в Уфу самолет подал сигнал тревоги при заходе на посадку

Самолет, выполняющий рейс Районг (Таиланд) — Уфа, подал сигнал тревоги. Это произошла при заходе на посадку в аэропорту назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 767. Экипаж подал сигнал общей тревоги на высоте 3,5 тыс. кв. м.

На тот момент самолет был в пути уже 9 часов и готовился к посадке в аэропорту назначения. Спустя несколько минут воздушное судно отключило транспондер, но быстро включило вновь.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Отмечается, что самолет задерживается.

Ранее в летевшем в Уфу самолете сработал сигнал о столкновении с землей. Тревога оказалась ложной.