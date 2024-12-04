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Aviaincident: в летевшем в Уфу самолете сработал сигнал о столкновении с землей

4 декабря на борту самолета российской авиакомпании, следовавшего из Хургады в Уфу, сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS), сообщает Telegram-канал Aviaincident .

Инцидент произошел на борту Boeing 737-800. Сработала система предупреждения столкновения с землей.

Она заявляла о необходимости ухода на второй круг. В итоге сигнал оказался ложным.

Пилоты не стали объявлять угрозу бедствия и срочности и продолжили выполнение рейса. Посадка в аэропорту Уфы прошла благополучно.

Ранее в Шереметьеве посадили самолет с мертвым американцем на борту. Мужчина умер до того, как борт приземлился.