Aviaincident: в летевшем в Уфу самолете сработал сигнал о столкновении с землей
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4 декабря на борту самолета российской авиакомпании, следовавшего из Хургады в Уфу, сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS), сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел на борту Boeing 737-800. Сработала система предупреждения столкновения с землей.
Она заявляла о необходимости ухода на второй круг. В итоге сигнал оказался ложным.
Пилоты не стали объявлять угрозу бедствия и срочности и продолжили выполнение рейса. Посадка в аэропорту Уфы прошла благополучно.
Ранее в Шереметьеве посадили самолет с мертвым американцем на борту. Мужчина умер до того, как борт приземлился.