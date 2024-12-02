Mash: в Шереметьеве посадили самолет с мертвым американцем на борту

Самолет авиакомпании Air India, летевший из американского Нью-Йорка в индийский Нью-Дели, срочно сел в аэропорту Шереметьево. Причина в том, что гражданину США поплохело в воздухе, сообщает Mash .

Американец умер еще до того, как самолет приземлился. Когда доктора зашли на борт, пульса уже не было. До этого гражданина Соединенных Штатов на протяжении нескольких часов пытались спасти бортовые проводники.

Возраст умершего американца — 60 лет. У него были гражданства США и Индии. Рассматриваются две причины смерти — сердечный приступ или отравление.

Ранее пилот рейса Сиэтл-Стамбул умер прямо во время полета. Гибель произошла на высоте почти 12 тыс. метров.