Пилот рейса Сиэтл-Стамбул умер прямо во время полета на высоте около 12 тыс м

Один из пилотов самолета Airbus A350 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Сиэтла в Стамбул, умер прямо во время многочасового перелета на высоте около 12 тыс. метров, сообщает SHOT .

59-летнему капитану судна Ильчехину П. стало плохо во время полета над Гренландией. Тогда борт находился на высоте 11 900 метров.

Второй пилот принял решение развернуть воздушное судно и посадить его в Нью-Йорке. Капитана привести в чувство так и не удалось. По прибытии в Нью-Йорк медики констатировали его смерть.

Отмечается, что в марте текущего года Ильчехин П. проходил медицинский осмотр. Врачи не выявили у мужчины никаких проблем со здоровьем. Пилот работал в авиакомпании Turkish Airlines с 2007 года. Что стало причиной смерти капитана — неизвестно.

Ранее мужчина умер в туалете самолета Москва-Самара. Самолет пришлось срочно посадить в аэропорту Ульяновска.