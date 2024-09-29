Мужчина умер в туалете самолета Москва-Самара

В туалете воздушного судна, которое летело из столицы в Самару, нашли мужской труп. Самолет пришлось срочно посадить в аэропорту Ульяновска, сообщает Mash .

Инцидент произошел 28 сентября около 23:30. Мужчине стало плохо во время пребывания в столичном аэропорту Внуково. Там ему помогли, но мужчина принял решение лететь с близкими.

Уже находясь в небе, мужчине снова стало плохо. Он пошел в туалет, и долго не выходил. Бортовые проводники стучались в дверь, но ответа не было.

Дверь открыли силой. Пассажира начали откачивать, но спасти его не удалось. Самолет посадили в аэропорту Ульяновска. Подоспевшие медики тоже не смогли откачать мужчину.

Ранее россиянин умер в самолете, летевшем из Венесуэлы в Москву. В желудке мужчина пытался провезти 777 грамм наркотиков.