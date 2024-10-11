Следствие выдвинуло новую версию жестокого расстрела супругов в Долгопрудном

SHOT: расстрелявший супругов в Долгопрудном был влюблен в свою жертву Ирину

Следователи рассматривают новую версию жестокого убийства, которое произошло в Долгопрудном. Алексей Воробьев мог расстрелять супругов Вершковых из-за того, что был влюблен в Ирину, сообщает SHOT .

Об этом правоохранителям рассказали родственники семьи. Юрий и Ирина Вершковы знакомы с Воробьевым с раннего детства. В молодости мужчина ни с кем не общался, был довольно замкнутым человеком.

При этом он преследовал семью уже четыре года. Однажды уже нападал на Юрия, когда тот вернулся в машину за забытой пачкой сигарет. Воробьев ударил его по голове.

Ранее в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном мужчина расстрелял супружескую пару, которая выгуливала собаку. Юрий скончался на месте, а Ирине удалось скрыться от убийцы. Ее госпитализировали с огнестрельными ранениями ног. Воробьев покончил с собой недалеко от места преступления.