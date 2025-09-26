Следователи рассматривают версию диверсии после ДТП с поездом под Смоленском

Следователи рассматривают версию диверсии после столкновения большегруза с товарным поездом в Смоленской области. В результате ДТП погиб водитель фуры, сообщает Baza .

В пятницу на 439 км перегона Рудня — Голынки большегруз выехал на ж/д переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с грузовым поездом. В результате происшествия произошел сход вагонов с их последующим возгоранием.

Во время допроса члены локомотивной бригады рассказали, что грузовик намеренно выехал на оборудованный светофором ж/д переезд прямо перед движущимся составом. Поезд регулярно перевозил топливо в одно и то же время, поэтому было несложно предсказать, когда он окажется на переезде.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В настоящее время следователи активно прорабатывают версию, восстанавливая полный маршрут передвижения водителя грузовика. Они устанавливают точку выезда и опрашивают знакомых погибшего мужчины.

