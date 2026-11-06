Следователи не исключают ссору между Усольцевыми перед исчезновением семьи

Психолог Сергей Ланг предположил, что в панике супруги могли разделиться и заблудиться. По его словам, поиск виноватого в экстремальных условиях мешает людям сосредоточиться на выживании.

«Человек перестает думать правильно, он не может думать стратегически, может на эмоциях большими глотками выпить оставшуюся воду, съесть больше положенного. Также усиливается метаболизм, у человека быстрее наступает чувство голода, человеку становится холоднее, потому что в момент стресса часто появляется дрожь, человек может почувствовать озноб. Все это также будет добавляться, усиливаться такими ощущениями, как головокружение, может наступить потеря сознания», — заявил Ланг.

Исследователь Валентин Дегтерев сообщил о возможной находке человеческих костей и вещей недалеко от Кутурчина. Официального подтверждения нет.

Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Последние масштабные поиски проходили летом 2026 года. Следователи также допускают, что семья разделилась из-за нападения медведя, травмы или плохого самочувствия Сергея.

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