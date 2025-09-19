Следователь объяснил, почему силовики допрашивают россиян с картами Казахстана

Россиян, получавших казахские ИИН и банковские карты, опрашивают правоохранители для выявления посредников в стране, сообщил РИАМО адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

С начала сентября повестки на допрос в полицию получили несколько россиян, удаленно оформлявших карты Казахстана. Силовики сказали, что интерес по данной теме есть больше чем к тысяче человек. В феврале прошлого года в Казахстане запретили удаленно получать ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

«Я не думаю, что этим россиянам что-то грозит, потому что, скорее всего, правонарушение произошло в Казахстане. Этих людей, скорее всего, опрашивают по запросу о международной правовой помощи со стороны казахских полицейских или следователей», — объяснил Багатурия.

Он добавил, что у этих россиян будут уточнять обстоятельства деятельности лиц, через которых они получали ИИН Казахстана.

