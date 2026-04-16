Планирующих развод россиян предложили обязать проходить осмотр у психотерапевтов

Парам, которые хотят развестись, необходимо посетить лицензированного психотерапевта и пройти осмотры у других врачей. Такое мнение выразила врач-психотерапевт Татьяна Богданова в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного теме вовлеченного и ответственного отцовства, сообщила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

По словам эксперта, состояние здоровья может сказываться на решении супругов о разводе. Она привела в пример случай из своей практики, когда женщина пришла к ней и заявила, что хочет развестись.

Психотерапевт назначила ей анализы, они выявили пролактиому — доброкачественную опухоль, которая вызывает повышенный уровень пролактина. Именно она вызывала у женщины «постоянную злость», подчеркнула Богданова. Эксперт отметила, что когда пациентку вылечили, она передумала разводиться.

Богданова призвала обследовать разводящиеся пары у специалистов разных профилей. Также она предложила обязать проходить осмотр у лицензированного психотерапевта. По ее мнению, специалисты помогут супругам и научат, «как дальше жить», если они все равно разведутся.

Кроме того, она предложила своим пациентам сдавать генетические анализы, чтобы выявить несовместимость по таким параметрам, как уровень дофамина, и работать с этим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.