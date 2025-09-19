Россиян, удаленно оформлявших карты Казахстана, начали вызывать к следователям

С начала сентября повестки на допрос в полицию получили несколько россиян, удаленно оформлявших карты Казахстана, сообщает «Осторожно, новости».

Силовики сказали, что интерес по данной теме есть «больше, чем к тысяче человек». Россияне получали банковские карты удаленно. Подобную возможность с 2023 года предлагали не только спецсервисы, но и крупные финансовые организации РФ.

Для этого клиенты получали индивидуальный идентификационный номер Казахстана (ИИН) и отправляли для его оформления фото паспорта и копию написанного заявления.

В феврале прошлого года в Казахстане запретили удаленно получать ИИН (а позднее ужесточили условия выдачи карт), но возможность получить номер через «помощников» осталась.

Более того, данный запрет вызвал новую волну спроса у россиян. В конце 2024 года многие полученные после запрета ИИН были аннулированы, а сейчас россиян, которые оформляли ИНН и карты, обзванивает полиция и приглашает на допросы. Некоторым сообщают о возбужденном деле в Казахстане, но официально ничего не известно.

