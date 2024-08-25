Следком возбудил дело о терроризме после гибели 5 человек в Ракитном из-за ВСУ

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После атаки ВСУ на село Ракитное Следком возбудил дело по статье о терроризме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» после ночной атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где пять человек погибли, еще 12 получили травмы различной степени, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале .

Известно, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних россиян. Следователям предстоит выяснить, кто стоит за террористическим актом, совершенным в ночь на 25 августа.

Какое-либо решение будет принято позднее, после установки всех причастных лиц к случившемуся.

Ранее сообщалось, что о гибели людей после ночного удара ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких.