«Скорая» и эвакуатор столкнулись в Нижнем Новгороде, пострадали врачи
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В Нижнем Новгороде столкнулись карета скорой помощи и эвакуатор. В результате аварии пострадали два фельдшера, которые перевозили пациента, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной госинспекции труда.
Автостолкновение произошло утром 8 июня на улице Советской в Канавинском районе, но известно о нем стало только сейчас. Травмы, полученные сотрудниками «скорой» в момент аварии, относятся к категории легких.
Специалисты ведут расследование дорожно-транспортного происшествия. Выяснением обстоятельств случившегося занята гострудинспекция Нижегородской области.
Тем временем в Нижнем Новгороде произошла авария с участием 17-летнего мотоциклиста без водительских прав. В результате столкновения юноше оторвало ногу.