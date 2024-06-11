«Скорая» и эвакуатор столкнулись в Нижнем Новгороде, пострадали врачи

Два фельдшера пострадали при ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде столкнулись карета скорой помощи и эвакуатор. В результате аварии пострадали два фельдшера, которые перевозили пациента, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной госинспекции труда.

Автостолкновение произошло утром 8 июня на улице Советской в Канавинском районе, но известно о нем стало только сейчас. Травмы, полученные сотрудниками «скорой» в момент аварии, относятся к категории легких.

Специалисты ведут расследование дорожно-транспортного происшествия. Выяснением обстоятельств случившегося занята гострудинспекция Нижегородской области.

Тем временем в Нижнем Новгороде произошла авария с участием 17-летнего мотоциклиста без водительских прав. В результате столкновения юноше оторвало ногу.