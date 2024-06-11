Видео: 17-летнему мотоциклисту оторвало ногу в ДТП под Нижним Новгородом

На трассе в Нижегородской области произошла автоавария с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла, у которого не было прав. В результате ДТП 17-летнему мотоциклисту оторвало ногу. Видео с места событий публикует ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 9 июня в Сосновском округе. На 29 км автодороги Павлово — Сосновское — Лесуново — Мухтолово-Саконы столкнулись иномарка Skoda и мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний без водительского удостоверения. В момент аварии мотоциклист вез пассажира.

Как пишет издание, 17-летний юноша не убедился в безопасности поворота и вырулил на встречную полосу движения, где врезался в иномарку. После этого байк опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклисту оторвало ногу, также пострадал его пассажир. Во время аварии и 17-летний водитель, и его спутник ехали на байке без шлема.