Скончался офицер сопровождения группы журналистов НТВ

Пресс-офицер Микужис умер в больнице от ранений после обстрела журналистов

Пресс-офицер Антор Микужис, сопровождавший журналистов НТВ во время обстрела в Горловке, скончался в больнице, пишет РБК .

Издание ссылается на сообщение Луганского информационного центра.

В публикации уточняется, что Микужису было 33 года. Ранее он служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, отмечает ЛИЦ.

Журналисты Валерий Кожин и Алексей Ивлиев в сопровождении Микужиса попали под обстрел в Горловке 13 июня, оператора спасти так и не удалось.