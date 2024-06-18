Скончался офицер сопровождения группы журналистов НТВ
Пресс-офицер Микужис умер в больнице от ранений после обстрела журналистов
Пресс-офицер Антор Микужис, сопровождавший журналистов НТВ во время обстрела в Горловке, скончался в больнице, пишет РБК.
Издание ссылается на сообщение Луганского информационного центра.
В публикации уточняется, что Микужису было 33 года. Ранее он служил в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, отмечает ЛИЦ.
Журналисты Валерий Кожин и Алексей Ивлиев в сопровождении Микужиса попали под обстрел в Горловке 13 июня, оператора спасти так и не удалось.