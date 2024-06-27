Скончался актер из «Клана Сопрано» Билл Коббс

Он был известен ролями в лентах «Телохранитель», «Клан Сопрано» и «Ночь в музее: Секрет гробницы».

«С прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии. Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей», — сообщила семья актера в соцсетях.

Дебют Коббса в кино состоялся в 1974 году в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3». За свою карьеру актер снялся более чем в 70 картинах, в числе которых также «Их поменяли местами», «Клуб „Коттон“, „Телохранитель“, „Ночь в музее“ и „Ночь в музее: Секрет гробницы“. Вместе с этим его можно увидеть в сериалах „Клан Сопрано“ и „Звездный путь: Энтерпрайз“.

Недавно стало известно о смерти знаменитого канадского актера Дональда Сазерленда, который исполнил роль Кориолана Сноу в «Голодных играх». Он умер на 89-м году жизни в Майами.