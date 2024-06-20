Умер звезда франшизы «Голодные игры» Дональд Сазерленд

Скончался знаменитый канадский актер Дональд Сазерленд, известный в том числе по роли Кориолана Сноу во франшизе «Голодные игры», сообщает « СтарХит ».

Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни в Майами. Коллеги и родственники подтвердили уход из жизни звезды «Голодных игр». Похороны пройдут в закрытом формате. У актера остались жена, четверо сыновей, дочь и пятеро внуков.

Сазерленд прославился в 70-х, когда на экраны вышел фильм «Военно-полевой госпиталь». Второй пик его славы пришелся на время выхода в свет франшизы «Голодные игры», где актер исполнил роль президента Панема Кориолана Сноу.

Также Дональд Сазерленд играл в таких фильмах, как «Лучшее предложение», «Взаперти», «Гордость и предубеждение» и т. д. За время своей карьеры актер один раз удостоился премии «Оскар». Также Сазерленд — лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».