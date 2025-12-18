Скончалась 15-летняя жительница Севастополя, раненая при атаке ВСУ

30 ноября во время атаки ВСУ на Севастополь была тяжело ранена 15-летняя Арина. Все это время врачи пытались спасти ей жизнь, но девочка скончалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Арина была ранена во время массированного отражения воздушной атаки ВСУ на город. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли на лечение в Москву.

18 декабря Арина умерла в столичной больнице.

«Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Развожаев.

Он назвал подобные атаки на Севастополь целенаправленным террором, ведь они не несут военного смысла, а направлены на устрашение мирных жителей.

