В Севастополе отражают масштабную атаку ВСУ, работают системы ПВО

сегодня в 22:08

Девочка ранена при атаке ВСУ в Севастополе

15-летняя девочка получила тяжелые ранения и экстренно доставлена в больницу, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Медики оказывают пострадавший всю необходимую помощь. Инцидент произошел во время массированного отражения воздушной атаки ВСУ на город.

Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали.



