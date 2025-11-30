В Севастополе отражают масштабную атаку ВСУ, работают системы ПВО
Девочка ранена при атаке ВСУ в Севастополе
15-летняя девочка получила тяжелые ранения и экстренно доставлена в больницу, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
Медики оказывают пострадавший всю необходимую помощь. Инцидент произошел во время массированного отражения воздушной атаки ВСУ на город.
Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
По предварительным данным, гражданские объекты не пострадали.
