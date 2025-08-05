Склонял к сексу: питерский педофил заманивал мальчиков в гараж и показывал им порно

В Петербурге вынесен приговор педофилу, который заманивал детей в гараж

Житель Санкт-Петербурга заманивал в гараж детей и совершал в отношении них развратные действия, а также использовал их для изготовления порнографических материалов. Педофила приговорили к длительному заключению, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.

По данным следствия, 28-летний фигурант совершил ряд преступлений в октябре 2023 года. Он заманивал несовершеннолетних в гараж, расположенный на Кубинской улице.

В помещении мужчина совершал в отношении детей развратные действия без применения насилия, а также склонял к сексу, демонстрировал порнографические фотографии. Педофила удалось задержать.

Суд признал его виновным по статьям о развратных действиях, об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, а также по трем эпизодам насильственных действий сексуального характера. Мужчине назначили 17 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Также выяснилось, что ранее педофил проходил по делу о половом сношении с подростком. Однако оно было прекращено, так как мужчина потерпевшая поженились в момент судебного разбирательства.

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