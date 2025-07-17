Она невинный ребенок: 15-летняя свердловчанка забеременела от майора полиции

В Свердловской области 39-летнего майора полиции обвинили в педофилии. Вскрылось, что от него забеременела 15-летняя девочка, сообщается на сайте РИА ЕАН .

Жительница Алапаевска обратилась к адвокату Сергею Самкову и заявила, что ее дочь стала жертвой педофила. Как выяснил правозащитник, обвиняемый майор таксовал, что уже является нарушением, так как сотрудникам полиции запрещен побочный заработок.

Однажды полицейский подвез 15-летнюю девочку, которую в итоге совратил. По словам адвоката, мужчина пообещал девочке, что бросит ради нее жену и ребенка. Впоследствии майор вступил с подростком в сексуальный контакт. Сейчас школьница находится на 16-й неделе беременности.

Мать подростка обращалась в полицию, но доследственная проверка не привела к возбуждению уголовного дела. По словам адвоката, майор делал все, чтобы избежать ответственности: подговаривал жертву сказать на допросе, что якобы она обманула его с возрастом, просил ее удалить компрометирующую переписку.

Сейчас майор, которого обвинили в педофилии, до сих пор не уволен. По словам Самкова, прокуратура и СКР взяли эту историю на контроль.

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