СК завершил расследование дела о гибели 9 мигрантов при пожаре в Подмосковье

ГСУ СК России по Московской области завершило расследование уголовного дела о гибели 9 мигрантов в результате пожара в незаконном хостеле в городском округе Истра.

Предварительно установлено, в апреле прошлого года директор и двое сотрудников фирмы по подбору работников для склада одного из маркетплейсов обратились к организатору незаконного хостела с просьбой найти рабочую силу и разместить людей на территории Подмосковья.

Затем обвиняемый, подобрав около 25 нелегальных мигрантов, арендовал дом в СНТ «Снегирь» деревни Падиково для их проживания. 23 мая прошлого года в незаконном хостеле произошло возгорание, в результате которого погибли 9 мигрантов. Причиной возгорания стала посуда, оставленная на включенной электроплите.

Организатору хостела предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 9 человек). Уголовное дело в отношении еще четырех фигурантов находится в производстве следователя.

Следователи завершили сбор и закрепление доказательной базы, направив уголовное дело в Истринский городской суд для рассмотрения по существу.