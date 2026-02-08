СК завел дело о халатности после нападения подростка на общежитие в Уфе

В Республике Башкортостан после нападения подростка на общежитие медвуза возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о халатности должностных лиц, сообщает пресс-служба СК РФ в мессенджере MAX .

По данным следствия, сотрудники вуза и системы профилактики не предприняли необходимых мер при выявлении опасного поведения подростка — они не провели достаточную профилактическую и социально-педагогическую работу. Из-за этого парню удалось напасть на иностранных студентов и ранить полицейских.

Правоохранители устанавливают конкретных ответственных лиц. Их действию (бездействию) дадут правовую оценку.

Накануне 15-летний подросток напал с ножом на общежитие медвуза в Уфе. Он ранил четверых индийских студентов. Также парень оказал сопротивление при задержании — пострадали двое правоохранителей.

СК возбудил в отношении подростка уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на правоохранителей.

