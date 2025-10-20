СК закончил следствие о подготовке покушения на убийство Симоньян и Собчак

Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке к убийству медиаменеджера Маргариты Симоньян и других преступлениях, сообщает пресс-служба СКР.

Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это было уголовное дело в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power* Михаила Балашова и 11 ее участников.

Всем им было предъявлено обвинение в зависимости от роли и степени участия в организации. Так, они обвиняются в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии терроризму, разбое и хулиганстве, публичных призывах к экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по нацпризнакам (статьи 205.5, 205.1, 213, 162, 280 и 282 УК России).

Еще Михаила Балашова и Егора Савельева обвиняют в покушении на покупку огнестрельного оружия и в приготовлении к убийству.

Специалисты установили, что в апреле 2022 года Балашов создал на территории столицы ячейку National Socialism/White Power*, она называлась «Чистая Кровь». В нее молодой человек вовлекал тех, кто разделяет национал-социалистические и расистские взгляды.

С сентября 2022 года по июль 2023 года Балашов и не менее 11 участников ячейки, в том числе и несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранцев, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Видеозаписи они размещали в Сети, чтобы призывать людей к экстремистской деятельности.

Кроме этого, Балашов по заказу неустановленных лиц, вместе с другим участником ячейки Савельевым за 50 тыс. долларов США согласились убить журналистку Маргариту Симоньян. Для этого они собрали сведения о ее местонахождении и передвижениях, а затем получили огнестрельное оружие и боеприпасы для убийства.

Но преступление удалось предотвратить. Соучастников задержали сотрудники ФСБ. Обвиняемых заключили под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании банды неонацистов, которые по заданию СБУ планировали покушение на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. За расправу над каждой им обещали 1,5 млн рублей.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена в России.

