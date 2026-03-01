сегодня в 19:22

СК заинтересовался делом девочки, которую обожгли кипятком в детсаду в Перми

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в детском саду в Перми, сообщает пресс-служба СКР.

В соцмедиа писали, что в одном из пермских детских садов двухлетняя девочка получила ожоги стоп. Это произошло из-за того, что няня поставила ее в ванную, не проверив температуру воды.

Из-за происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее пять воспитанников отравились угарным газом в частном детском саду в Дагестане.

