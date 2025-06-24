СК: задержан предприниматель из Тулы, подозреваемый в убийстве 2 человек

Мужчина, который, предположительно, убил директора колледжа и его юриста, был задержан силовиками. Открыто уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух человек), сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Утром 23 июня в населенном пункте Майский Узловского района прохожие заметили трупы двух погибших от огнестрельного ранения мужчин. Их тела находились в авто, стоящем на дороге. Жертвами стал адвокат местной адвокатской коллегии и директор одного из образовательных учреждений Тульской области.

Следователи выяснили, что 23 июня новомосковский предприниматель мог совершить преступление, не захотев возвращать крупный долг в несколько млн рублей погибшим. Он пообещал будущим жертвам отдать средства, но для этого попросил доехать до поселка Майского. Там мужчина, сидя на заднем сиденье машины, выстрелил в голову директору и его адвокату, после чего уехал.

Силовики быстро установили личность подозреваемого. Его задержали и отвезли в отдел. Ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.

Известно, что на момент обнаружения мужчин, они еще были живы. Однако, когда на место приехали сотрудники скорой помощи, директор и адвокат уже погибли.