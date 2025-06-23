Директор Новомосковского колледжа Олимпийского резерва и его адвокат убиты под Тулой

В Тульской области неизвестные застрелили главу Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова, который до этого работал следователем, сообщает Baza .

Два тела с огнестрельными ранениями были найдены в автомобиле, который находился на дороге между населенными пунктами Майский и Роткинский в непосредственной близости от города Узловая.

При этом в момент обнаружения мужчин они еще были живы. Однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть Архипова и Аксенова.

В настоящее время на месте убийства работают экстренные службы.

Ранее в Макеевке (ДНР) 31-летний военный застал жену с любовником, который тоже служил в ВС РФ, после чего избил оппонента, увез в поле и расстрелял из автомата.