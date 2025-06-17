В ДНР военный застал жену с другим и расстрелял его в поле. Любовник тоже служил

Baza: в ДНР военный застал жену с любовником, вывез его в поле и расстрелял

В Макеевке (ДНР) 31-летний военный застал жену с любовником, который тоже служил в ВС РФ, после чего избил его, увез в поле и расстрелял из автомата, сообщает Baza . По данным канала, подозреваемый пока не задержан, хотя с момента убийства уже прошла неделя.

Происшествие случилось вечером 10 июня в квартире на улице Ленина. Военный по имени Вадим пришел домой и застал жену с любовником Андреем, после чего избил соперника и затолкал его в военный УАЗ. Армеец повез 36-летнего коллегу к поселку Ясиновка, где вывел его в поле и застрелил.

После убийства подозреваемый скрылся. Позже на месте происшествия расстрела нашли труп Андрея и сожженный УАЗ.

Прочих подробностей случившегося не приводится.