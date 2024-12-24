СК вызвал на допрос экс-губернатора Курской области Смирнова

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. После общения со следователями у Смирнова начались проблемы с сердцем, сообщает Mash .

Следователи установили прямую связь между экс-губернатором и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.

Она познакомились в Москве, когда Лукин занимал должность замначальника Мосжилинспекции, а Смирнов был первым заместителем гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов. Вскоре Лукина перевели в Ивановскую, а затем в Нижегородскую область, однако в 2020 году после обнаружения хищения бюджетных средств его снова уволили.

Через год Лукин оказался в Курской области, где Смирнов стал куратором строительства защитных сооружений. За работой «Корпорации развития» следил первый замгубернатора Алексей Дедов, которого также допрашивали следователи. Решение по Смирнову будет принято с учетом показаний Лукина.

Выяснилось, что на строительство защитных сооружений в Курской области из федерального бюджета выделили 15 млрд рублей. При этом большая часть средств была переведена юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до заключения госконтрактов и имевшим в штате не больше 2 сотрудников.

После своего назначения директором «Корпорации развития» Лукин приобрел автомобиль Hyundai Staria Premium. Зарплата водителя, которого Лукин пригласил из Москвы, была сравнима с доходом замгендиректора.

В настоящее время ФАС проводит проверку компании, а управление капитального строительства Курской области подало 2 иска о банкротстве.

Ранее в Курске задержали гендиректора корпорации развития региона Владимира Лукина, который стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонных сооружений.