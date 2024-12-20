Правоохранители задержали гендиректора корпорации развития Курской области

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Генеральный директор корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан в Курске. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, Лукин стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонных сооружений в регионе. Его подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Как заявил источник в силовых структурах, директор корпорации развития Курской области при строительстве фортификационных сооружений в приграничье допустил необоснованные траты бюджета — свыше 173 млн рублей.

Теперь МВД выступит с ходатайством об аресте Лукина. Ранее по тому же делу был заключен под стражу заместитель гендиректора корпорации Игорь Грабин.

АО «Корпорация развития Курской области» появилось 26 июня 2012 года на основании распоряжения главы региона. Это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инфраструктуры области.