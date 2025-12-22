СК возбудил уголовное дело после отравления людей в Люберцах

Следственный комитет России взял под личный контроль дело о массовом отравлении в Подмосковье. В Люберцах несколько человек попали в больницу после того, как заказали еду через службу доставки. Среди пострадавших оказался и несовершеннолетний, сообщил Следком в официальном Telegram-канале .

Врачи осмотрели пациентов и поставили всем одинаковый диагноз — гастроэнтерит. Следователи Московской области уже возбудили уголовное дело. Службе доставки грозит обвинение в предоставлении опасных для здоровья услуг по статье 238 Уголовного кодекса. Центральный аппарат СК РФ решил лично следить за тем, как идет расследование этого инцидента.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от начальника главного следственного управления по Московской области Ярослава Яковлева отчитаться о том, как продвигается расследование. За выполнением этого требования будет следить центральный офис СК России.

Ранее сообщалось, что пострадали три человека, в том числе подросток. Все они съели пасту карбонара, которую заказали на дом с доставкой.

