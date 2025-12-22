3 человека чуть не умерли из-за пасты карбонара из доставки в Люберцах
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Два взрослых и один подросток отравились пастой карбонара из доставки в подмосковных Люберцах. Всем им поставили один диагноз, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
У двоих взрослых и подростка нашли гастроэнтерит (воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки).
«112» сообщает, что двоим молодым людям 19 лет. Одному несовершеннолетнему — 15.
Они заказали пасту карбонара в одном из заведений в Люберцах. Затем молодых людей госпитализировали. У них среднее состояние тяжести здоровья.
